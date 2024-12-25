Масована атака 25 грудня: сили ППО збили 59 ракет та 54 безпілотники
У середу, 25 грудня, сили протиповітряної оборони знищили 113 ракет та безпілотників, якими Росія атакувала українські регіони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА.
Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей:
→ двох балістичних ракет KN-23 (район пуску – Воронезька область Росії);
→ 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску – Бєлгородська область РФ);
→ 12 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
→ 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгоградська область, акваторія Каспійського моря);
→ чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область);
→ 106 безпілотників (райони пусків – Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).
Станом на 12:00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:
→ 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр";
→ чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
→ 54 дронів, ще 52 безпілотники не досягли цілей (локаційно втрачені).
Росіяни атакували об’єкти української енергетики в Харківській, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Внаслідок російської атаки є влучання.
- У ніч проти 25 грудня окупанти підняли в небо стратегічну авіацію. Крім того, було здійснено пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
- Росіяни знову масовано атакували українську енергетику.
- Через російську ракетну атаку на Україну Польща підняла свою авіацію.
- Зеленський заявив, що окупанти застосували 70 ракет та понад 100 безпілотників.