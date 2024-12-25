Сибіга: Цей терор – відповідь Путіна тим, хто говорив про "різдвяне припинення вогню"
Масована російська атака на Україну на Різдво – відповідь російського диктатора Володимира Путіна тим, хто говорив про "різдвяне припинення вогню". Таку думку висловив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи черговий удар Росії по українській енергосистемі.
"Цей різдвяний терор – це відповідь Путіна тим, хто говорив про ілюзорне "різдвяне припинення вогню"", – написав очільник МЗС.
Він додав, що одна російська ракета порушила повітряний простір Молдови та Румунії, нагадавши, що Росія загрожує не лише Україні.
11 грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні різдвяне припинення вогню, однак президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю пропозицію.
Згодом Зеленський повідомив, що не говорив з угорським прем'єром щодо його пропозиції про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими. Він додав, що пропозиції Орбана "більш схожі на політичний піар".
- У ніч проти 25 грудня окупанти підняли в небо стратегічну авіацію. Крім того, було здійснено пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
- Росіяни знову масовано атакували українську енергетику.
- Через російську ракетну атаку на Україну Польща підняла свою авіацію.
- Зеленський заявив, що окупанти застосували 70 ракет та понад 100 безпілотників.