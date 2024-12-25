Сибига: Этот террор – ответ Путина тем, кто говорил о "рождественском прекращении огня"

25 декабря россияне атаковали Украину, применив почти две сотни ракет и дронов

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Массированная российская атака на Украину на Рождество – ответ российского диктатора Владимира Путина тем, кто говорил о "рождественском прекращении огня". Такое мнение высказал министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя очередной удар России по украинской энергосистеме.

"Этот рождественский террор – это ответ Путина тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском прекращении огня"", – написал глава МИД.

Он добавил, что одна российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы и Румынии, напомнив, что Россия угрожает не только Украине.

11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине рождественское прекращение огня, однако президент Владимир Зеленский якобы отверг это предложение.

Позже Зеленский сообщил, что не говорил с венгерским премьером о его предложении о "рождественском перемирии" и обмене пленными. Он добавил, что предложения Орбана "больше похожи на политический пиар".

В ночь на 25 декабря оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию. Кроме того, были произведены пуски крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.

Россияне снова массированно атаковали украинскую энергетику.

Из-за российской ракетной атаки на Украину Польша подняла свою авиацию.

Зеленский заявил, что оккупанты применили 70 ракет и более 100 беспилотников.