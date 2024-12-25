Массированная атака 25 декабря: силы ПВО сбили 59 ракет и 54 беспилотника
В среду, 25 декабря, силы противовоздушной обороны уничтожили 113 ракет и беспилотников, которыми Россия атаковала украинские регионы. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Оккупанты совершили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА.
В общей сложности радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 184 воздушных целей:
→ двух баллистических ракет KN-23 (район пуска – Воронежская область России);
→ 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска – Белгородская область РФ);
→ 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
→ 50 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков – Волгоградская область, акватория Каспийского моря);
→ четырех управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область);
→ 106 беспилотников (районы пусков – Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).
По состоянию на 12:00 подтверждено сбивание 113 воздушных целей:
→ 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр";
→ четырех управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
→ 54 дронов, еще 52 беспилотника не достигли целей (локационно потеряны).
Россияне атаковали объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. В результате российской атаки есть попадания.
- В ночь на 25 декабря оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию. Кроме того, были произведены пуски крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.
- Россияне снова массированно атаковали украинскую энергетику.
- Из-за российской ракетной атаки на Украину Польша подняла свою авиацию.
- Зеленский заявил, что оккупанты применили 70 ракет и более 100 беспилотников.