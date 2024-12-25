Массированная атака 25 декабря: силы ПВО сбили 59 ракет и 54 беспилотника

Еще более 50 вражеских дронов были локационно утрачены

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В среду, 25 декабря, силы противовоздушной обороны уничтожили 113 ракет и беспилотников, которыми Россия атаковала украинские регионы. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты совершили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА.

В общей сложности радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 184 воздушных целей:

→ двух баллистических ракет KN-23 (район пуска – Воронежская область России);

→ 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска – Белгородская область РФ);

→ 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

→ 50 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков – Волгоградская область, акватория Каспийского моря);

→ четырех управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область);

→ 106 беспилотников (районы пусков – Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).

По состоянию на 12:00 подтверждено сбивание 113 воздушных целей:

→ 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр";

→ четырех управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

→ 54 дронов, еще 52 беспилотника не достигли целей (локационно потеряны).

Россияне атаковали объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. В результате российской атаки есть попадания.