Россия запустила ударный дрон на Киев: есть падение обломков

Киев (Фото: Олег Петрасюк/EPA)

Днем 16 января Россия запустила беспилотник на Киев. Его обезвредили силы противовоздушной обороны, но есть повреждения от обломков. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В 12:09 Воздушные силы ВСУ предупредили киевлян, что вражеский ударный БпЛА двигается на город с востока.

В 13:07 был отбой угрозы БпЛА.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе столицы обломок дрона повредил легковой автомобиль. Разорвало двигатель и частично салон авто. Пожара нет, обошлось без пострадавших.

Россия почти каждую ночь атакует Украину ударными дронами и имитаторами.

В ночь на 16 января Россия атаковала Украину 55 ударными беспилотниками и имитаторами. Большинство из них были сбиты или локационно потеряны, однако есть и попадания.

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