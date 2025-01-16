РФ ударила по агропредприятию под Черниговом – поврежден ангар с 2000 тоннами кукурузы
15 января россияне атаковали агропредприятие в Черниговской области, сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.
Удар дронами оккупантов пришелся по объекту в Прилукском районе – повреждены два ангара, административное здание и техника.
В одном из ангаров хранилось более 2000 тонн кукурузы.
Обошлось без пострадавших среди людей, отметил Чаус.
Чиновник добавил фото поврежденных объектов:
- С вечера 15 января и в ночь на 16-е Россия атаковала Украину 55 ударными беспилотниками и имитаторами. Большинство из них были сбиты или локационно потеряны, однако есть и попадание.
- В частности, в результате падения сбитых вражеских беспилотников повреждены частные дома в Харьковской и Полтавской областях.