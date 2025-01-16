РФ ударила по агропредприятию под Черниговом – поврежден ангар с 2000 тоннами кукурузы

Также под ударом оказались еще один ангар, административное здание и техника

Фото: Telegram Вячеслав Чаус

15 января россияне атаковали агропредприятие в Черниговской области, сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.

Удар дронами оккупантов пришелся по объекту в Прилукском районе – повреждены два ангара, административное здание и техника.

В одном из ангаров хранилось более 2000 тонн кукурузы.

Обошлось без пострадавших среди людей, отметил Чаус.

Чиновник добавил фото поврежденных объектов:

Фото: Telegram Вячеслав Чаус

Фото: Telegram Вячеслав Чаус

Фото: Telegram Вячеслав Чаус

С вечера 15 января и в ночь на 16-е Россия атаковала Украину 55 ударными беспилотниками и имитаторами. Большинство из них были сбиты или локационно потеряны, однако есть и попадание.

В частности, в результате падения сбитых вражеских беспилотников повреждены частные дома в Харьковской и Полтавской областях.