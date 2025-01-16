РФ вдарила по агропідприємству на Чернігівщині – пошкоджено ангар з понад 2000 тоннами кукурудзи
15 січня росіяни атакували агропідприємство на Чернігівщині, повідомив очільник обладміністрації В'ячеслав Чаус.
Удар дронами окупантів прийшовся по об'єкту на Прилуччині – пошкоджено два ангари, адміністративна будівля та техніка.
В одному з ангарів зберігалося понад 2000 тонн кукурудзи.
Обійшлося без постраждалих серед людей, зазначив Чаус.
Посадовець додав фото пошкоджених об'єктів:
- З вечора 15 січня і в ніч проти 16-го Росія атакувала Україну 55 ударними безпілотниками та імітаторами. Більшість із них було збито або локаційно втрачено, проте є і влучання.
- Зокрема, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено приватні будинки у Харківській і Полтавській областях.