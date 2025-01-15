Сили ППО збили 30 ракет та понад 40 дронів під час масованої атаки Росії

Військові зазначили, що не всі ракети, які не увійшли до статистики знищених, досягли своїх цілей

Робота ППО (Фото: Генштаб)

Сили протиповітряної оборони 15 січня збили 30 російських ракет та 47 БпЛА. Загалом Повітряні сили, як повідомляється, що зафіксували 117 ворожих цілей у повітрі.

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Російська армія запустила по Україні 43 ракети різних типів:

→ балістичну ракету "Іскандер-М/KN" з Бєлгородської області;

→ сім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 із Тульської області;

→ чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;

→ 27 крилатих ракет Х-101/Х-55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із Волгоградської області;

→ чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації з Бєлгородської області.

Також ворог атакував регіони 74 "шахедами" та іншими дронами-імітаторами з районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 10:30 підтверджене збиття 77 повітряних цілей, серед яких 23 ракети Х-101 та Х-55, три "Калібри", чотири ракети Х-59/Х-69 та 47 дронів. Ще 27 БпЛА не досягли цілей та були локаційно втрачені, зазначили у Повітряних силах.

Військові підкреслили, що не всі ракети, які не були збиті Силами ППО, досягли цілей.

Окупанти били по об'єктах енергетики, а також по газовій інфраструктурі у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. Є кілька влучань.