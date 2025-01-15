Сили ППО збили 30 ракет та понад 40 дронів під час масованої атаки Росії
Сили протиповітряної оборони 15 січня збили 30 російських ракет та 47 БпЛА. Загалом Повітряні сили, як повідомляється, що зафіксували 117 ворожих цілей у повітрі.
Російська армія запустила по Україні 43 ракети різних типів:
→ балістичну ракету "Іскандер-М/KN" з Бєлгородської області;
→ сім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 із Тульської області;
→ чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;
→ 27 крилатих ракет Х-101/Х-55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із Волгоградської області;
→ чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації з Бєлгородської області.
Також ворог атакував регіони 74 "шахедами" та іншими дронами-імітаторами з районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 10:30 підтверджене збиття 77 повітряних цілей, серед яких 23 ракети Х-101 та Х-55, три "Калібри", чотири ракети Х-59/Х-69 та 47 дронів. Ще 27 БпЛА не досягли цілей та були локаційно втрачені, зазначили у Повітряних силах.
Військові підкреслили, що не всі ракети, які не були збиті Силами ППО, досягли цілей.
Окупанти били по об'єктах енергетики, а також по газовій інфраструктурі у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. Є кілька влучань.
- 15 січня вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами, зокрема "Калібрами". Здебільшого вони рухалися в бік західних областей.
- Ще до відбою тривоги в шести областях України ввели екстрені відключення світла, але потім почали скасовувати.
- Стали відомі наслідки ворожої атаки по енергооб'єктах в кількох регіонах.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку та зазначив, що Україні необхідно посилити повітряний щит.