Росія запустила понад 40 ракет по газових і енергетичних об'єктах – Зеленський

Президент нагадав, що союзники досі не до кінця виконали обіцянки щодо посилення повітряного щита

Володимир Зеленский (скриншот відео)

Росія запустила по Україні понад 40 ракет, зокрема балістичних. Ворог цілився по газовій інфраструктурі та енергетичних обʼєктах, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, військовим вдалося знищити мінімум 30 ворожих ракет. А вночі Росія запустила понад 70 дронів по Україні. Проте роботу енергетичної системи вдалося зберегти завдяки Силам протиповітряної оборони та іншим залученим підрозділам.

Однак Україна потребує постійного посилення наявних спроможностей повітряного щита. Але партнери досі повністю не виконали обіцянки, які були дані на саміті НАТО та "Рамштайні".

"Ми говорили й про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати", – підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що допомога Україні – це значно більше, ніж потреби однієї держави. Зараз захистом України зʼясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ надійно та на довгий час зупиняти війни.