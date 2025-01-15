Россия запустила более 40 ракет по газовым и энергетическим объектам – Зеленский

Президент напомнил, что союзники до сих пор не до конца выполнили обещания по усилению воздушного щита

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Россия запустила по Украине более 40 ракет, в том числе баллистических. Враг целился по газовой инфраструктуре и энергетическим объектам, сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, военным удалось уничтожить минимум 30 вражеских ракет. А ночью Россия запустила более 70 дронов по Украине. Тем не менее работу энергетической системы удалось сохранить благодаря Силам противовоздушной обороны и другим задействованным подразделениям.

Однако Украина нуждается в постоянном усилении имеющихся возможностей воздушного щита. Но партнеры до сих пор полностью не выполнили обещания, данные на саммите НАТО и "Рамштайне".

"Мы говорили также о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, которые могут стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что помощь Украине – это гораздо больше, чем потребности одного государства. Сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и вообще демократический мир надежно и долго останавливать войны.