Россия запустила более 40 ракет по газовым и энергетическим объектам – Зеленский
Россия запустила по Украине более 40 ракет, в том числе баллистических. Враг целился по газовой инфраструктуре и энергетическим объектам, сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, военным удалось уничтожить минимум 30 вражеских ракет. А ночью Россия запустила более 70 дронов по Украине. Тем не менее работу энергетической системы удалось сохранить благодаря Силам противовоздушной обороны и другим задействованным подразделениям.
Однако Украина нуждается в постоянном усилении имеющихся возможностей воздушного щита. Но партнеры до сих пор полностью не выполнили обещания, данные на саммите НАТО и "Рамштайне".
"Мы говорили также о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, которые могут стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить", – подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что помощь Украине – это гораздо больше, чем потребности одного государства. Сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и вообще демократический мир надежно и долго останавливать войны.
- 15 января утром Россия массированно атаковала Украину ракетами, в том числе "Калибрами". В основном они двигались в сторону западных областей.
- Еще до отбоя тревоги в шести областях Украины ввели экстренные отключения света, но затем начали отменять.
- Польша поднимала военную авиацию из-за массированной атаки России.
- Стали известны последствия вражеской атаки по энергообъектам в нескольких регионах.