Польща підіймала авіацію через масовану російську атаку по Україні

У готовність були приведені також системи ППО та радіолокаційної розвідки

Авіація Польщі, МіГ-29 (Фото: wikipedia)

Польща підіймала військову авіацію через масовану атаку Росії, зокрема по заходу країни. Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

"У зв’язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що були задіяні чергові пари винищувачів. А системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у найвищий стан готовності.

В командуванні підкреслили, що вжиті заходи були спрямовані на те, щоб забезпечити безпеку на територіях, які прилягають до загрозливих.

Оперативне командування наголосило, що контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби є у повній готовності та здатні негайно реагувати.