Польща підіймала авіацію через масовану російську атаку по Україні
Польща підіймала військову авіацію через масовану атаку Росії, зокрема по заходу країни. Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.
"У зв’язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що були задіяні чергові пари винищувачів. А системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у найвищий стан готовності.
В командуванні підкреслили, що вжиті заходи були спрямовані на те, щоб забезпечити безпеку на територіях, які прилягають до загрозливих.
Оперативне командування наголосило, що контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби є у повній готовності та здатні негайно реагувати.
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- Через масовану ракетну атаку в Україні ввели екстрені відключення світла у шести областях, але потім почали скасовувати.