Росія запустила ударні дрони та імітатори: є влучання і наслідки від збиття

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

З вечора 15 січня і в ніч проти 16-го Росія атакувала Україну 55 ударними безпілотниками та імітаторами. Більшість із них було збито або локаційно втрачено, проте є і влучання, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Сили протиповітряної оборони збили 34 БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

18 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Кілька дронів влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено приватні будинки у Харківській і Полтавській областях.

Зокрема, Полтавська ОВА повідомила, що уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області. Без світла зараз 301 побутовий та 22 юридичних споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 21:01 15 січня у Лимані Чугуївського району внаслідок падіння уламків збитого БпЛА на відкриту територію пошкоджено будинок та господарську будівлю.

Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами та імітаторами.

Минулої ночі, 15 січня, держава-агресорка традиційно запускала безпілотники по Україні, а зранку перейшла до атаки крилатими ракетами. Здебільшого вони летіли в бік західних областей, зокрема у Львівській області є влучання в енергооб'єкти.

Загалом РФ запустила 43 ракети різних типів і 74 БпЛА.

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