Після успішного ураження українськими силами цілей на території РФ держава-агресор влаштувала чергову масовану атаку

Ту-22М3 з ракетою Х-22 (Фото: сайт окупантів)

Зранку 15 січня Росія масовано атакує Україну крилатими ракетами. Про рух чисельних груп ракет інформують Повітряні сили ЗСУ.

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О 05:53 було оголошено ракетну небезпеку для низки областей. На момент публікації новини "червона" – вся Україна.

Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванек уточнює, що Росія запускає зокрема ракети "Калібр".

Здебільшого групи крилатих ракет рухаються в бік західних областей України.

Також Росія підняла в небо борти стратегічної авіації ТУ-22М3 (носії ракет Х-22), на пускових рубежах вони можуть бути близько 08:00.

Станом на 07:20 загроза по ракетах є виключно для західних областей. Проте тривогу все ще оголошено для всієї України.

Новина доповнюється…

В ніч проти 14 січня і зранку Україна влаштувала наймасованішу атаку БпЛА на Росію. Ударів було завдано по 12 областях держави-агресора. Зокрема, уражено цілі в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську та Тулі.

Удари завдавалися на відстані від 200 до 1100 км вглиб РФ. В Енгельсі знову уражено нафтопереробний завод, також удар прийшовся по складах місцевої авіабази.

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