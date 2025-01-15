Росія масовано атакує Україну крилатими ракетами
Зранку 15 січня Росія масовано атакує Україну крилатими ракетами. Про рух чисельних груп ракет інформують Повітряні сили ЗСУ.
О 05:53 було оголошено ракетну небезпеку для низки областей. На момент публікації новини "червона" – вся Україна.
Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванек уточнює, що Росія запускає зокрема ракети "Калібр".
Здебільшого групи крилатих ракет рухаються в бік західних областей України.
Також Росія підняла в небо борти стратегічної авіації ТУ-22М3 (носії ракет Х-22), на пускових рубежах вони можуть бути близько 08:00.
Станом на 07:20 загроза по ракетах є виключно для західних областей. Проте тривогу все ще оголошено для всієї України.
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- В ніч проти 14 січня і зранку Україна влаштувала наймасованішу атаку БпЛА на Росію. Ударів було завдано по 12 областях держави-агресора. Зокрема, уражено цілі в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську та Тулі.
- Удари завдавалися на відстані від 200 до 1100 км вглиб РФ. В Енгельсі знову уражено нафтопереробний завод, також удар прийшовся по складах місцевої авіабази.
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