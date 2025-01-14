Окрім НПЗ в Енгельсі уражено склади аеродрому – джерело в СБУ
Служба безпеки України та Сили оборони уразили чотири об'єкти у Росії – окрім нафтопереробного заводу в Енгельсі удар прийшовся по складах місцевої авіабази. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в СБУ.
За його даними, на складах аеродрому зберігалися фугасні та керовані авіабомби, а також крилаті ракети.
"Дрони СБУ досягли цілей, "бавовна" палає і досі", – зазначив співбесідник.
На авіабазі в "Енгельсі" базуються літаки стратегічної авіації, які окупанти використовують для ракетних атак по Україні.
Серед інших уражених цілей співрозмовник з СБУ підтверджує такі:
→ Алексінський хімічний комбінат у Тульській області, де після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу;
→ Саратовський нафтопереробний завод, зафіксовано масштабну пожежу;
→ Брянський хімічний завод, де зафіксовано прямі влучання ракет по об'єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.
"Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод – це болючий удар по спроможності рф вести війну в Україні", – зауважив співрозмовник у спецслужбі.
Напередодні голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко підтвердив ураження російських цілей в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську та Тулі.
Йдеться як про підприємства, де виробляються компоненти для озброєнь, так і нафтопереробні та хімічні заводи, склади, а також є влучання у системи протиповітряної оборони РФ.
Також посадовець повідомив, що уражений НПЗ в Енгельсі є ключовою нафтобазою, де зберігається авіаційне паливо, зокрема для потреб стратегічної авіації РФ, розміщеної на місцевій авіабазі.
Згодом командування Сил безпілотних систем ЗСУ повідомило, що цей рід військ разом з іншими складовими Сил оборони завдали точного комбінованого удару по Брянському хімічному заводу – стратегічному об'єкту військово-промислового комплексу Росії.
- Увечері 13 січня росіяни заявили про атаку по Брянській області, під ударом були два підприємства, котрі входять до військово-промислового комплексу окупантів.
- Вранці 14 січня в російському Енгельсі знову сталася атака безпілотників, почалася пожежа.
- Згодом росіяни заявили про масовану атаку безпілотників у різних областях і введення плану "Килим" в аеропортах. Попри чисельні відео з пожежами й вибухами, у РФ традиційно звітують про нібито збиті дрони.