Окрім НПЗ в Енгельсі уражено склади аеродрому – джерело в СБУ

Там зберігалися фугасні та керовані авіабомби, а також крилаті ракети

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на авіабазі "Енгельс" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Служба безпеки України та Сили оборони уразили чотири об'єкти у Росії – окрім нафтопереробного заводу в Енгельсі удар прийшовся по складах місцевої авіабази. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в СБУ.

За його даними, на складах аеродрому зберігалися фугасні та керовані авіабомби, а також крилаті ракети.

"Дрони СБУ досягли цілей, "бавовна" палає і досі", – зазначив співбесідник.

На авіабазі в "Енгельсі" базуються літаки стратегічної авіації, які окупанти використовують для ракетних атак по Україні.

Серед інших уражених цілей співрозмовник з СБУ підтверджує такі:

→ Алексінський хімічний комбінат у Тульській області, де після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу;

→ Саратовський нафтопереробний завод, зафіксовано масштабну пожежу;

→ Брянський хімічний завод, де зафіксовано прямі влучання ракет по об'єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.

"Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод – це болючий удар по спроможності рф вести війну в Україні", – зауважив співрозмовник у спецслужбі.

Напередодні голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко підтвердив ураження російських цілей в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську та Тулі.

Йдеться як про підприємства, де виробляються компоненти для озброєнь, так і нафтопереробні та хімічні заводи, склади, а також є влучання у системи протиповітряної оборони РФ.

Також посадовець повідомив, що уражений НПЗ в Енгельсі є ключовою нафтобазою, де зберігається авіаційне паливо, зокрема для потреб стратегічної авіації РФ, розміщеної на місцевій авіабазі.

Згодом командування Сил безпілотних систем ЗСУ повідомило, що цей рід військ разом з іншими складовими Сил оборони завдали точного комбінованого удару по Брянському хімічному заводу – стратегічному об'єкту військово-промислового комплексу Росії.