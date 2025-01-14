Кроме НПЗ в Энгельсе поражены склады аэродрома – источник в СБУ

Там хранились фугасные и управляемые авиабомбы, а также крылатые ракеты

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС на авиабазе "Энгельс" (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Служба безопасности Украины и Силы обороны поразили четыре объекта в России – кроме нефтеперерабатывающего завода в Энгельсе поражены склады аэродрома. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.

По его данным, на складах аэродрома хранились фугасные и управляемые авиабомбы, а также крылатые ракеты.

"Дроны СБУ достигли целей, «хлопок» пылает до сих пор", - отметил собеседник.

Среди других пораженных целей он подтверждает следующие:

→ Алексинский химический комбинат в Туьской области, где после работы дронов СБУ зафиксирован большой пожар;

→ Саратовский нефтеперерабатывающий завод, зафиксирован машстабный пожар;

→ Брянский химический завод, где зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями.

"Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод - это болезненный удар по способности России вести войну в Украине", - отметил собеседник в спецслужбе.

Новость дополняется...