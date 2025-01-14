Украинские силы нанесли уточный удар по Брянскому химическому заводу – стратегическому объекту военно-промышленного комплекса России, подтвердили в командовании Сил беспилотных систем ВСУ.

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Операцию выполнили подразделения этого рода войск во взаимодействии с Главным управлением разведки, Силами специальных операций, Службой безопасности Украины и другими составляющими сил обороны.

Командование называет эту работу "образцом координации" между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами.

"Дроны удачно отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, точно поразивших основные цели. А БпЛА дальнего действия после ракетного удара уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру", – объясняют в сообщении.

Этот химзавод производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в частности боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, крылатых авиаракет "Х-59", тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Тосочка", систем дистанционного минирования, а также осуществляет капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".

Предприятие расположено в городе Сельцо, на расстоянии около 120 км от украинской границы:

Вечером 13 января россияне заявили об атаке по Брянской области, под ударом находились два предприятия, входящие в военно-промышленный комплекс оккупантов.

Утром 14 января в российском Энгельсе снова произошла атака беспилотников, начался пожар.

Впоследствии россияне заявили о массированной атаке беспилотников в разных областях и введении плана "Ковёр" в аэропортах. Несмотря на многочисленные видео с пожарами и взрывами, в РФ традиционно отчитываются о якобы сбитых дронах.