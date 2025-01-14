Українські сили завдали точного удару по Брянському хімічному заводу – стратегічному об'єкту військово-промислового комплексу Росії, підтвердили у командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ.

Операцію виконали підрозділи цього роду військ у взаємодії з Головним управлінням розвідки, Силами спеціальних операцій, Службою безпеки України й іншими частинами Сил оборони.

Командування називає цю роботу "взірцем координації" між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами.

"Дрони вдало відвернули увагу російської ППО, відкривши шлях для ракет, які точно уразили основні цілі. А БпЛА дальньої дії після ракетного удару знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру", – пояснюють у повідомленні.

Цей хімзавод виготовляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, крилатих авіаракет "Х-59", важких вогнеметних систем ТОС-1 "Тосочка", систем дистанційного мінування "Земледелие", а також здійснює капітальний ремонт РСЗВ "Град", "Ураган" і "Торнадо-Г".

Підприємство розташоване у місті Сєльцо, на відстані близько 120 км від українського кордону:

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