Росіяни заявили про атаку по Брянській області, під ударом могли бути два підприємства, пов'язаних з військово-промисловим комплексом окупантів.

На опублікованих у соцмережах відео чути вибухи, видно заграву на землі.

На опублікованих у соцмережах фото видно велику пожежу та дим.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Губернатор області Олександр Богомаз традиційно для окупантів стверджує, що силам протиповітряної оборони РФ нібито вдалося збити усі ракети.

Серед цілей атаки російські ресурси називають Брянський хімічний завод та завод "Кремній", що належать до російського військово-промислового комплексу.

Перший спеціалізується на виробництві пороху, твердопаливних компонентів для ракетного пального і вибухових речовин.

"Він є важливим для виробництва артилерійських боєприпасів і ракет армії РФ. Це підприємство є одним із ключових елементів російської військової промисловості", – заявив голова Центру протидії дезіформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Кремній" – підприємство, на якому виготовляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, зенітно-ракетних комплексів "Панцир", ракет "Іскандер", радіолокаційних систем і засобів радіоелектронної боротьби, а також російських безпілотників, зазначив посадовець. У жовтні цей завод вже потрапляв під атаку безпілотників і призупиняв свою роботу.

Встановити точні наслідки атаки можна буде лише згодом.