В ніч проти 13 січня у Воронезькій області відбулася атака безпілотників. Про це повідомив губернатор Олександр Гусєв, також у мережі поширились відео із загравою і вибухами.

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Гусєв написав про небезпеку БпЛА пізно ввечері 12 січня.

Через кілька годин він написав, що сили протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби нібито виявили і знищили "декілька" безпілотників у передмісті Воронежа.

Також він написав про нібито відсутність руйнувань і постраждалих.

4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 км, долетіли майже до Санкт-Петербурга й успішно уразили термінал Усть-Луга.

Це одна з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після впровадження західних санкцій.

10 січня у російському місті Гатчина Ленінградської області спалахнула пожежа, було чути детонацію.

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