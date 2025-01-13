"Блин, третий!" Під Воронеж прилетіли невідомі безпілотники – відео
В ніч проти 13 січня у Воронезькій області відбулася атака безпілотників. Про це повідомив губернатор Олександр Гусєв, також у мережі поширились відео із загравою і вибухами.
Гусєв написав про небезпеку БпЛА пізно ввечері 12 січня.
Через кілька годин він написав, що сили протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби нібито виявили і знищили "декілька" безпілотників у передмісті Воронежа.
Також він написав про нібито відсутність руйнувань і постраждалих.
- 4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 км, долетіли майже до Санкт-Петербурга й успішно уразили термінал Усть-Луга.
- Це одна з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після впровадження західних санкцій.
- 10 січня у російському місті Гатчина Ленінградської області спалахнула пожежа, було чути детонацію.
Читайте також: Зеленський закликав союзників інвестувати у виробництво дронів в Україні