Зеленський закликав союзників інвестувати у виробництво дронів в Україні
Президент Володимир Зеленський закликав союзників інвестувати у виробництво дронів в Україні та зазначив, що у 2025 році Україна планує встановити рекорд у БпЛА. Про це він заявив під час виступу на Рамштайні.
Він зазначив, що українці мають найбільший досвід в Європі використання дронів і найбільші спроможності їх виробництва у ЄС.
"Закликаю вас всіх ставати більш активно залученими до нарощення цього арсеналу дронів. Тому прошу – інвестуйте більше в цю українську силу, тому що після війни це також стане вашою силою", – сказав президент.
Він зазначив, що у 2025 році Україна хоче поставити рекорд за кількістю та якістю БпЛА як власного виробництва, так і отриманих від союзників. У фокусі – дрони, яких потребують Сили оборони, щоб утримувати лінію фронту.
Також, за його словами, йдеться про морські дрони та БпЛА дальньої поразки, щоб бити по військових об'єктах Росії.
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