По словам президента, Украина имеет наибольший опыт в Европе по использованию и производству БпЛА

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский призвал союзников инвестировать в производство дронов в Украине и отметил, что в 2025 году Украина планирует установить рекорд по изготовлению БПЛА. Об этом он заявил во время выступления на Рамштайне.

Он отметил, что у украинцев есть наибольший опыт в Европе использования дронов и наибольшие возможности производства дронов в ЕС.

"Призываю вас всех становиться более активно вовлеченными в наращивание этого арсенала дронов. Поэтому прошу – инвестируйте больше в эту украинскую силу, потому что после войны это также станет вашей силой", – сказал президент.

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