В ДШВ перечислили минусы дронов на оптоволокне. Десантники сбивают их дробовиками

БпЛА на оптоволокне "не боятся" РЭБ, однако у них есть и существенные минусы

Дрон на оптоволкне (Фото - Минобороны)

Россияне применяют против украинских сил дроны с оптоволоконным кабелем, но пока что не массово. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.

Ключевой характеристикой таких дронов является то, что благодаря оптоволокну они не подвергаются действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Дрималовский отметил, что воины 79-ки, выполняющие боевые задачи на Кураховском направлении, уже имели дело с такими дронами оккупантов, однако пока это еще не системная работа, а единичные случаи.

"Действительно оккупанты пытаются как-то модернизировать свои дроны, пытаются избежать действия наших средств РЭБ, ищут какие-то решения – и таким решением являются эти дроны", – сказал он.

Однако спикер 79-ки подчеркнул, что у беспилотников на оптоволокне есть и немало минусов – они медленнее, менее маневренные, и поэтому их легче сбить из стрелкового оружия.

"Если даже мы не можем подавить их средствами РЭБ, наши воины часто применяют стрелковое оружие, условно говоря, даже дробовики, и очень эффективно работают по таким дронам. Они летят медленнее и попасть в них несколько легче", – рассказал Дрималовский.

Однако он констатировал, что это большая угроза и украинские инженеры работают над решениями, как противодействовать.

В декабре 2024-го эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флэш) Бескрестнов рассказал в интервью LIGA.net , что россияне очень быстро масштабируют применение дронов на оптоволокне, как и все свои эффективные решения. Их применяют, когда нужно любой ценой уничтожить объект.

, что россияне очень быстро масштабируют применение дронов на оптоволокне, как и все свои эффективные решения. Их применяют, когда нужно любой ценой уничтожить объект. 2 января 2025 года Минобороны сообщило, что провело презентационное тестирование FPV-дронов, управляемых через волоконно-оптический кабель.

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