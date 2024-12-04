Пехота уже путается. Сергей Флеш рассказал, как Россия масштабирует дроны на оптоволокне

Первоначально дроны на оптоволокне фиксировали на Курском направлении в малых количествах. Теперь – они везде и их все больше

Фото: HIGHCAT

Россияне очень быстро масштабируют применение дронов на оптоволокне, как и все свои эффективные решения. Их применяют, когда нужно любой ценой уничтожить объект. Об этом в интервью LIGA.net рассказал эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флэш) Бескрестнов.

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"Из разных направлений уже слышал от ребят, что пехоте невозможно пройти по полю и не запутаться ногами в оптоволокне. Я ожидаю, что количество применений оптики будет расти. Чем больше будет активность РЭБа с двух сторон, тем больше масштабируются два решения: оптоволокно и машинное зрение", – отметил он.

Дроны на оптоволокне дороже построенных на радиоканалах управления и передаче видео. Их цена увеличивается непосредственно на стоимость катушки (5 или 10 км) – это около $500. Но для россиян цена – не проблема, объяснил Флэш.

"Мы нашли в Китае несколько фабрик, которые для россиян перематывают оптоволокно с крупных заводских бобин на малые катушки. Одна из фабрик подтвердила, что в прошлом месяце отправила в Россию – производителя дронов – 1200 катушек. Они показали, что в этом месяце их количество будет увеличено по меньшей мере в несколько раз. И это только одно производство", – подчеркнул он.

Все военные структуры, по словам эксперта, сейчас вовлечены в то, чтобы придумать контрмеры к оптоволоконным БПЛА. "С этим решением нужно что-то делать, иначе у нас будут большие проблемы. Мы объявили хакатон Министерства обороны, одной из тем которого станут именно контрмеры против дронов на оптоволокне. Мы будем всей страной их искать", – отметил он.