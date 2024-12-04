Піхота вже плутається. Сергій Флеш розповів, як Росія масштабує дрони на оптоволокні

Спочатку дрони на оптоволокні фіксували на Курському напрямку в малих кількостях. Тепер – вони скрізь і їх дедалі більше

Фото: HIGHCAT

Росіяни дуже швидко масштабують застосування дронів на оптоволокні, як і всі свої ефективні рішення. Їх застосовують, коли потрібно за будь-яку ціну знищити об'єкт. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"З різних напрямків уже чув від хлопців, що піхоті неможливо пройти полем і не заплутатися ногами в оптоволокні. Я чекаю, що кількість застосувань оптики зростатиме. Що більшою буде активність РЕБа з двох сторін, то більше масштабуються два рішення: оптоволокно і машинний зір", – зазначив він.

Дрони на оптоволокні дорожчі за побудовані на радіоканалах управління та переданні відео. Їхня ціна збільшується безпосередньо на вартість котушки (на 5 або 10 км) – це близько $500. Але для росіян ціна – не проблема, пояснив Флеш.

"Ми знайшли в Китаї кілька фабрик, які для росіян перемотують оптоволокно з великих заводських бобін на малі котушки. Одна з фабрик підтвердила, що минулого місяця відправила до Росії – виробнику дронів – 1200 котушок. Вони показали, що цього місяця їх кількість буде збільшена щонайменше у кілька разів. І це – лише одне виробництво", – наголосив він.

Усі військові структури, за словами експерта, зараз залучені у те, щоб придумати контрзаходи до оптоволоконних БпЛА. "З цим рішенням потрібно щось робити, інакше в нас будуть великі проблеми. Ми оголосили хакатон Міністерства оборони, однією з тем якого стануть саме контрзаходи проти дронів на оптоволокні. Ми будемо всією країною їх шукати", – зазначив він.