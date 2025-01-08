У ДШВ перелічили мінуси дронів на оптоволокні. Десантники збивають їх дробовиками

БпЛА на оптоволокні "не бояться" РЕБ, проте мають і суттєві мінуси

Фото: Міноборони

Росіяни застосовують проти українських сил дрони з оптоволоконним кабелем, але поки ще не масово, і ці дрони мають свої недоліки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

Ключовою характеристикою таких дронів є те, що завдяки оптоволокну вони не піддаються дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Дрималовський зазначив, що воїни 79-ки, які виконують бойові задачі на Курахівському напрямку, вже мали справу з такими дронами окупантів, проте наразі це ще не системна робота, а поодинокі випадки.

"Дійсно, окупанти намагаються якось модернізувати свої дрони, намагаються уникнути дії наших засобів РЕБ, шукають якісь рішення – і таким рішенням є ці дрони", – сказав він.

Однак речник 79-ки наголосив, що безпілотники на оптоволокні мають і чимало мінусів: вони повільніші, менш маневрові, і тому їх легше збити зі стрілецької зброї.

"Якщо навіть ми не можемо подавити їх засобами РЕБ, наші воїни часто застосовують стрілецьку зброю, умовно кажучи, навіть дробовики, та дуже ефективно працюють по таких дронах. Вони летять повільніше, і влучити у них дещо легше", – розповів Дрималовський.

Однак він констатував, що це велика загроза, і українські інженери працюють над рішеннями, як протидіяти.

У грудні 2024-го експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів в інтерв'ю LIGA.net , що росіяни дуже швидко масштабують застосування дронів на оптоволокні, як і всі свої ефективні рішення. Їх застосовують, коли потрібно за будь-яку ціну знищити об'єкт.

, що росіяни дуже швидко масштабують застосування дронів на оптоволокні, як і всі свої ефективні рішення. Їх застосовують, коли потрібно за будь-яку ціну знищити об'єкт. 2 січня 2025-го Міноборони повідомило, що провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель.

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