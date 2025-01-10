У Гатчині Ленінградської області масштабна пожежа і детонація – відео

У російському місті Гатчина Ленінградської області спалахнула пожежа, чути детонацію. Про це повідомляють російські пропагандисти та поширюють відповідні відео.

Співробітники МНС Росії інформують, що на території промзони спалахнула двоповерхова цегляна будівля на площі 1600 м. Інформація про постраждалих не надходила.

Talegram-канал Mash стверджує, що пожежа сталася на території заводу з виробництва ацетону у Гатчині. На місці працюють екстрені служби, вони зафіксували розлив ацетону. Пожежі надали ранг № 2.

За даними Shot, пожежа у Гатчині сталася на вулиці Індустріальна. Місцеві жителі почули глухі вибухи близько 06:00 (05:00 за київським часом). Стовпи диму від загоряння видно за кілька кілометрів.

Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею чули вибухи, зараз також чути детонацію.

Telegram-канал ASTRA пише, що поруч із місцем пожежі є підприємство Інгрія Тех, яке займається продажем панельних покриттів та лакофарбових виробів. Також там розташовані підприємство з перероблення та консервування риби Адмірал і Гатчинський СКК, що випускає панелі для будівництва житлових будинків та адміністративних будівель.

Гатчина відносно України на мапі GoogleMaps

4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 км, долетіли майже до Санкт-Петербурга й успішно уразили термінал Усть-Луга.

Це одна з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після впровадження західних санкцій.

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