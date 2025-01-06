Атаку на найбільший морський торгівельний порт Росії здійснила СБУ – джерело

Порт Усть-Луга (Фото: ресурс окупантів)

За дроновою атакою на найбільший морський торгівельний порт Росії у Ленінградській області стоїть Служба безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбі.

За його інформацією, 4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 км, долетіли майже до Санкт-Петербурга й успішно уразили термінал Усть-Луга.

На відео видно, як один із дронів влучає в місткість із газовим конденсатом. Унаслідок удару одна місткість отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху.

Експерти стверджують, що ремонт займе не менш як місяць за наявності матеріалів й однозначно призведе до перебоїв у роботі термінала.

Співрозмовник додав, що термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом у Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту".

У ніч проти 4 січня на територію Росії прилітали дрони. Протиповітряна оборона держави-агресорки працювала у п'яти областях РФ, зокрема і в Ленінградській.

На тлі цього в аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі впроваджували обмеження на польоти.