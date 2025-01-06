Атаку на крупнейший морской торговый порт России совершила СБУ – источник

Порт Усть-Луга (Фото: ресурс оккупантов)

За дроновой атакой на крупнейший морской торговый порт России в Ленинградской области стоит Служба безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в спецслужбе.

По его информации, 4 января дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 км, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили терминал Усть-Луга.

На видео видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом. В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседних порубило обломками от взрыва.

Эксперты утверждают, что ремонт займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала.

Собеседник добавил, что терминал Усть-Луга является большим логистическим хабом в Балтийском море. Через него Россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота".

В ночь на 4 января на территорию России прилетали дроны. Противовоздушная оборона государства-агрессора работала в пяти областях РФ, в том числе и в Ленинградской.

На фоне этого в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге вводились ограничения на полеты.