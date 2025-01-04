Целью беспилотников в Ленинградской области был порт Усть-Луга: почему он важен

Порт Усть-Луга фактически стал инструментом экономической и военной выживаемости России в условиях изоляции, говорит руководитель ЦПД

Порт Усть-Луга (Фото: wikipedia.org)

В ночь на 4 января беспилотники атаковали крупнейший в России морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он отметил, что объект играет ключевую роль для России в условиях войны против Украины и общей геополитической напряженности.

Во-первых, это логистический хаб для обхода санкций. Это одна из главных точек экспорта российской нефти, газа, угля и остальных ресурсов после внедрения западных санкций. Здесь осуществляется перевалка товаров для азиатских стран, включая Китай и Индию.

Во-вторых, объяснил Коваленко, этот порт помогает осуществлять милитаризацию Балтийского региона, а также место, куда прибывает и откуда идет теневой флот.

Порт расположен в стратегически важной точке Балтийского моря, что позволяет России обеспечивать военно-морское присутствие в регионе, включая грузы для военных нужд.

Коваленко говорит, что благодаря порту Россия сохраняет возможность оказывать давление на страны Балтии, Польшу и другие государства региона, контролируя стратегические морские перевозки.

"Усть-Лужский порт фактически стал инструментом экономической и военной выживаемости РФ в условиях изоляции", – добавил он.

Официально в России не признавали атаку именно на этот порт и заявляли, что все дроны в пяти областях РФ якобы были сбиты. Однако пропагандистский Telegram-канал Astra, ссылаясь на источники, тоже писал, что атакован именно порт Усть-Луга. В то же время в ASTRA утверждают, что большинство БпЛА якобы были сбиты над терминалом ООО "Новатранс", и, предварительно, повреждены только окна в одном из зданий на территории порта.

В ночь на 4 января на территорию России прилетали дроны. Противовоздушная оборона государства-агрессора работала в пяти областях РФ, в том числе и в Ленинградской.

На фоне этого в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге вводились ограничения на полеты.

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