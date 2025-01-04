Ціллю безпілотників у Ленінградській області був порт Усть-Луга: чому він важливий

Порт Усть-Луга фактично став інструментом економічного та військового виживання Росії в умовах ізоляції, каже керівик ЦПД

Порт Усть-Луга (Фото: wikipedia.org)

В ніч проти 4 січня безпілотники атакували найбільший у Росії морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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Він зазначив, що об'єкт відіграє ключову роль для Росії в умовах війни проти України та загальної геополітичної напруженості.

По-перше, це логістичний хаб для обходу санкцій. Це одна з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після впровадження західних санкцій. Тут здійснюється перевалка товарів для азійських країн, зокрема Китаю та Індії.

По-друге, пояснив Коваленко, цей порт допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот.

Порт розташовано у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє Росії забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для воєнних потреб.

Коваленко каже, що завдяки порту Росія зберігає можливість тиснути на країни Балтії, Польщу та інші держави регіону, контролюючи стратегічні морські перевезення.

"Усть-Лузький порт фактично став інструментом економічного та військового виживання РФ в умовах ізоляції", – додав він.

Офіційно в Росії не визнавали атаки саме на цей порт і заявляли, що всі дрони у п’яти областях РФ нібито було збито. Однак пропагандистський Telegram-канал Astra, посилаючись на джерела, теж писав, що атаковано саме порт Усть-Луга. Водночас в ASTRA стверджують, що більшість БпЛА нібито були збиті над терміналом ТОВ "Новатранс", і попередньо пошкоджено лише вікна в одній із будівель на території порту.

В ніч проти 4 січня на територію Росії прилітали дрони. Протиповітряна оборона держави-агресорки працювала у п'яти областях РФ, зокрема і в Ленінградській.

На тлі цього в аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі впроваджували обмеження на польоти.

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