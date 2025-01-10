В Гатчине Ленинградской области масштабный пожар и детонация – видео

В российском городе Гатчина Ленинградской области вспыхнул пожар, слышно детонацию. Об этом сообщают российские пропагандисты и распространяют видео.

Сотрудники МЧС России информируют, что на территории промзоны вспыхнуло двухэтажное кирпичное здание на площади 1600 м. Информация о пострадавших не поступала.

Talegram-канал Mash утверждает, что пожар произошел на территории завода по производству ацетона в Гатчине. На месте работают экстренные службы, они зафиксировали разлив ацетона. Пожару присвоили ранг №2.

По данным Shot, пожар в Гатчине произошел на улице Индустриальная. Местные жители услышали глухие взрывы около 06:00 (05:00 по Киеву). Столбы дыма от возгорания видны за несколько километров.

Местные жители сообщают, что перед пожаром слышали взрывы, сейчас также слышна детонация.

Telegram-канал ASTRA пишет, что рядом с местом пожара находятся предприятие Ингрия Тех, которое занимается продажей панельных покрытий и лакокрасочных изделий. Также там расположены предприятие по переработке и консервированию рыбы Адмиралъ и Гатчинский СКК, производящий панели для строительства жилых домов и административных зданий.

Гатчина по отношению к Украине на карте GoogleMaps

4 января дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 км, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили терминал Усть-Луга.

Это одна из главных точек экспорта российской нефти, газа, угля и остальных ресурсов после внедрения западных санкций.

Читайте также: Зеленский призвал союзников инвестировать в производство дронов в Украине