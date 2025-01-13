"Блин, третий!" Под Воронеж прилетели неизвестные беспилотники – видео
В ночь на 13 января в Воронежской области произошла атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев, также в сети распространились видео с заревом и взрывами.
Гусев написал об опасности БпЛА поздно вечером 12 января.
Через несколько часов он написал, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы якобы обнаружили и уничтожили "несколько" беспилотников в пригороде Воронежа.
Также он написал о якобы отсутствии разрушений и пострадавших.
- 4 января дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 км, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили терминал Усть-Луга.
- Это одна из главных точек экспорта российской нефти, газа, угля и остальных ресурсов после внедрения западных санкций.
- 10 января в российском городе Гатчина Ленинградской области вспыхнул пожар, было слышно детонацию.
Читайте также: Зеленский призвал союзников инвестировать в производство дронов в Украине