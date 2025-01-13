В ночь на 13 января в Воронежской области произошла атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев, также в сети распространились видео с заревом и взрывами.

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Гусев написал об опасности БпЛА поздно вечером 12 января.

Через несколько часов он написал, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы якобы обнаружили и уничтожили "несколько" беспилотников в пригороде Воронежа.

Также он написал о якобы отсутствии разрушений и пострадавших.

4 января дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 км, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили терминал Усть-Луга.

Это одна из главных точек экспорта российской нефти, газа, угля и остальных ресурсов после внедрения западных санкций.

10 января в российском городе Гатчина Ленинградской области вспыхнул пожар, было слышно детонацию.

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