"Надважлива ціль". СБУ та ВМС уразили склад із розвіддронами у Ростовській області – джерело

Спочатку дрони СБУ "перевантажили" протиповітряну оборону окупантів, а потім по об'єкту вдарили "Нептуном", пояснив співбесідник зі спецслужби

Ракета "Нептун" (Фото: Wikipedia)

Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ уразили склад зберігання російських дронів-розвідників у Ростовській області. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в СБУ.

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За його даними, у ніч на 10 січня безпілотники спецслужби та ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області РФ.

Спочатку дрони СБУ "перевантажили" протиповітряну оборону окупантів, а потім по об'єкту вдарили "Нептуном", пояснив співбесідник.

"Всю ніч росіяни в соцмережах скаржилися на звуки пролітаючих дронів, роботу російської ППО та писали про сильний вибух – приліт "Нептуна". Згодом обговорювали багаторазові вибухи поблизу Чалтиря, які свідчать про вторинну детонацію боєприпасів", – розповів співрозмовник.

Він зауважив, що цей склад із розвідувальними дронами був "надважливою ціллю", оскільки такі дрони коригують російські удари по українських містах та лінії фронту.

Тепер же таких "пташок" стане менше в небі України, також продовжиться робота по воєнних об'єктах у російському тилу, підсумував співбесідник.

На ресурсах окупантів публікувалися відео з місця подій: зафіксовано проліт безпілотника, момент влучання й вибух, також зафільмовано велику пожежу та стовп диму:

Напередодні повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО повідомив, що у Ростовській та Ленінградській областях Росії були атаковані замасковані військові об‘єкти.

Раніше повідомлялося про пожежу у місті Гатчина під Санкт-Петербургом та звуки детонації. Ресурси окупантів заявили, що пожежа буцімто сталася на території заводу з виробництва ацетону.