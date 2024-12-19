Українські "Нептуни" модернізуються, порівняно з 2022 роком це "вже різні ракети" – командувач ВМС

Олексій Неїжпапа (Фото: ВМС)

Модифікація української крилатої ракети "Нептун" відбувається – і це озброєння покращилося за два роки. Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю АрміяInform.

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"Ми увійшли в елітний клуб, який випускає крилаті ракети. Після того, як ми потопили "Москву", то ВМС ЗСУ отримали навіть першість у цьому клубі. Я очолюю державну комісію з приймання цих ракет", – розповів військовий.

За словами Неїжпапи, фактично всі модифікації "відбуваються на його очах", а ВМС "плідно працює і перебуває на постійному зв'язку" з Героєм України Олегом Коростельовим.

Науковець "постійно вигадує" нові модифікації, котрі дозволять збільшити дальність застосування "Нептуна" та покращать його влучність, розповів командувач.

"На жаль, усі таємниці й нові тактико-технічні характеристики не можу розкрити, адже це може зіграти на руку ворогу, але точно запевняю, що "Нептун" 2022 року і 2024-го — це вже різні ракети", – заявив віцеадмірал.