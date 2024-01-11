Командувач ВМС розповів про перше застосування "Нептуна". Били по фрегату "Адмірал Ессен"
Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа заявив, що українську протикорабельну ракету "Нептун" було вперше застосовано проти фрегата "Адмірал Ессен". Про це він повідомив у інтерв'ю Українській правді.
За його словами, на початку великої війни ворожий корабель підійшов до українського берега — за ним йшли десантні кораблі вздовж Тендрівської коси в район порту "Південний" Миколаївської області.
Він зазначив, що росіяни проводили демонстрації, щоб Україна не могла перекинути морську піхоту на передову через загрозу десанту з моря.
Коли "Ессен" підійшов до берега, то в результаті атаки "Нептунами" зазнав пошкоджень, на борту було кілька загиблих.
"Перші пуски не були такими вдалими, як по крейсеру "Москва". Корабель терміново повернувся до Севастополя на ремонт, ракета не влучила прямо в борт, я так розумію. Був підрив безпосередньо біля корабля, пошкодило систему озброєння на цьому фрегаті", — сказав Неїжпапа.
Воєначальник заявив, що тоді ж окупанти збили власний літак, який прикривав кораблі з повітря.
- 13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" вразили крейсер "Москва". У ніч на 15 квітня РФ визнала, що флагман російського флоту затонув.
- Наприкінці літа 2023 року The Drive написали, що Україна модернізує ракети "Нептун" – і вони зможуть долетіти до Москви.
- 14 вересня 2023 року пройшла операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун". Який вигляд мали позиції "Тріумфу" у Криму до та після прильотів – супутникові фото.
- Атака була схожа на атаку 23 серпня на позицію С-400 окупантів у районі Оленівки на мисі Тарханкут.
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