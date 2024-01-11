Командующий ВМС рассказал о первом применении "Нептуна". Били по фрегату "Адмирал Эссен"

Неижпапа заявил, что в результате атаки вражеский корабль получил повреждения, было убито несколько оккупантов

Алексей Неижпапа (Фото: скриншот с видео)

Командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что украинская противокорабельная ракета "Нептун" была впервые применена против фрегата "Адмирал Эссен". Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

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По его словам, в начале большой войны вражеский корабль подошел к украинскому берегу — за ним шли десантные корабли вдоль Тендровской косы в район порта "Южный" Николаевской области.

Он отметил, что россияне проводили демонстрации, чтобы Украина не могла перебросить морскую пехоту на передовую из-за угрозы десанта с моря.

Когда "Эссен" подошел к берегу, то в результате атаки "Нептунами" получил повреждения, на борту было несколько погибших.

"Первые пуски не были столь удачными, как по крейсеру "Москва". Корабль срочно вернулся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так понимаю. Был подрыв непосредственно возле корабля, повредило систему вооружения на этом фрегате", — сказал Неижпапа.

Военачальник заявил, что тогда же оккупанты сбили свой собственный самолет, который прикрывал корабли с воздуха.

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