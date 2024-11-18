Умєров: Від початку 2024 року Україна виготовила 100 ракет
Україна нарощує виробництво ракетного озброєння, від початку поточного року було виготовлено 100 ракет вітчизняного виробництва. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Очільник оборонного відомства провів зустріч з українськими виробниками ракетного озброєння. Вони обговорили плани на 2025, ключові напрямки співпраці та розвиток галузі.
Умєров нагадав, що 13 квітня 2022 року український ракетний комплекс "Нептун" знищив флагман Чорноморського флоту Росії – крейсер "Москва". За його словами, це стало історичним моментом і продемонструвало силу ракетного озброєння України.
"Сьогодні ми нарощуємо виробництво українських ракет. Уже виготовлено перші 100 ракет цього року. Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях", – наголосив міністр оборони.
Також, за його словами, розробляються нові ракети-дрони, зокрема "Паляниця", яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору.
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