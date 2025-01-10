Центр при РНБО: У двох областях Росії були атаковані замасковані військові об'єкти
У Ростовській та Ленінградській областях Росії були атаковані замасковані військові об‘єкти. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
"Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію. Але відомо все", – написав він.
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що регіон вночі атакували дрони, нібито працювали протиповітряна оборона та засоби радіоелектронної боротьби. Він повідомив про 16 "знищених" БпЛА.
За його словами, постраждали будинки та авто, а також сталася пожежа на промвиробництві на площі 2000 кв. м. Під ранок її вдалося ліквідувати.
Також повідомлялося про пожежу у місті Гатчина під Пітером та звуки детонацію. Ресурси окупантів заявили, що пожежа сталася на території заводу з виробництва ацетону.
- 13 грудня 2024 року у Новосибірську горів військовий об'єкт. А росіяни заявили, що була пожежа на звичайному складі.
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- 4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 км, долетіли майже до Санкт-Петербурга й успішно уразили термінал Усть-Луга. Це одна з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після впровадження західних санкцій.