Центр при РНБО: У двох областях Росії були атаковані замасковані військові об'єкти

Під атакою були Ростовська та Ленінградська області

Пожежа у Ростовській області (Фото: ресурси окупантів)

У Ростовській та Ленінградській областях Росії були атаковані замасковані військові об‘єкти. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію. Але відомо все", – написав він.

Пожежа у Росії (Фото: t.me/akovalenko1989)

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що регіон вночі атакували дрони, нібито працювали протиповітряна оборона та засоби радіоелектронної боротьби. Він повідомив про 16 "знищених" БпЛА.

За його словами, постраждали будинки та авто, а також сталася пожежа на промвиробництві на площі 2000 кв. м. Під ранок її вдалося ліквідувати.

Також повідомлялося про пожежу у місті Гатчина під Пітером та звуки детонацію. Ресурси окупантів заявили, що пожежа сталася на території заводу з виробництва ацетону.

Пожежа у Ростовській області (Фото: ресурси окупантів)

Пожежа у Ростовській області (Фото: ресурси окупантів)