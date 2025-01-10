Центр при СНБО: В двух областях России были атакованы замаскированные военные объекты
В Ростовской и Ленинградской областях России были атакованы замаскированные военные объекты. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но все известно", – написал он.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион ночью атаковали дроны, якобы работали противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы. Он сообщил о 16 "уничтоженных" БпЛА.
По его словам, пострадали дома и авто, а также произошел пожар на промпроизводстве площадью 2000 кв. м. Под утро его удалось ликвидировать.
Также сообщалось о пожаре в городе Гатчина под Питером и звуки детонации. Ресурсы оккупантов заявили, что пожар произошел на территории завода по производству ацетона.
- 13 декабря 2024 года в Новосибирске горел военный объект. А россияне заявили, что был пожар на обычном складе.
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