Центр при СНБО: В двух областях России были атакованы замаскированные военные объекты

Под атакой были Ростовская и Ленинградская области

Пожар в Ростовской области (Фото: ресурсы оккупантов)

В Ростовской и Ленинградской областях России были атакованы замаскированные военные объекты. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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"Россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но все известно", – написал он.

Пожар в России (Фото: t.me/akovalenko1989)

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион ночью атаковали дроны, якобы работали противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы. Он сообщил о 16 "уничтоженных" БпЛА.

По его словам, пострадали дома и авто, а также произошел пожар на промпроизводстве площадью 2000 кв. м. Под утро его удалось ликвидировать.

Также сообщалось о пожаре в городе Гатчина под Питером и звуки детонации. Ресурсы оккупантов заявили, что пожар произошел на территории завода по производству ацетона.

Пожар в Ростовской области (Фото: ресурсы оккупантов)

Пожар в Ростовской области (Фото: ресурсы оккупантов)