В Новосибирске горел военный объект – Центр при СНБО. Россияне говорят другое – видео
В российском Новосибирске 12 декабря горел склад. Как сообщил 13 декабря руководитель Центра дезинформации при Совете нацобороны и безопасности Андрей Коваленко, горел не просто склад, а военный объект.
"Он принадлежал компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов и предприятий России, в частности – энергетической инфраструктуры, предприятий, производящих взрыво-защитное оборудование", – сообщил Коваленко.
МЧС России сообщило о пожаре склада площадью 3000 квадратных метров в Новосибирске около 19:38. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на площадь до 5000 квадратов.
Из-за огня частично обрушилась крыша, но информации о пострадавших нет.
В МЧС заявили, что горел склад для "реализации пластиковых изделий" компании "Завод Электротехнической Арматуры" (ЗЭТА). Ликвидировать открытый огонь удалось около 03:00 13 декабря силами 98 пожарных и 30 единиц техники.
- 4 декабря в Центре при СНБО подтвердили удар по авиабазе под Рязанью. Атакован был и порт.
- 25 ноября сообщалось, что дроны атаковали завод "Тайфун" в Калуге, который является частью российского ВПК – видео
- 11 декабря в ГУР сообщили, что в России сгорели два магистральных тепловоза, которые использовались для войны.
- В тот же день в ГУР заявили, что была успешно атакована нефтебаза в Брянской области.