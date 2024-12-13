В Новосибирске горел военный объект – Центр при СНБО. Россияне говорят другое – видео

Кадры пожара (Фото: скрин видео)

В российском Новосибирске 12 декабря горел склад. Как сообщил 13 декабря руководитель Центра дезинформации при Совете нацобороны и безопасности Андрей Коваленко, горел не просто склад, а военный объект.

"Он принадлежал компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов и предприятий России, в частности – энергетической инфраструктуры, предприятий, производящих взрыво-защитное оборудование", – сообщил Коваленко.

МЧС России сообщило о пожаре склада площадью 3000 квадратных метров в Новосибирске около 19:38. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на площадь до 5000 квадратов.

Из-за огня частично обрушилась крыша, но информации о пострадавших нет.

В МЧС заявили, что горел склад для "реализации пластиковых изделий" компании "Завод Электротехнической Арматуры" (ЗЭТА). Ликвидировать открытый огонь удалось около 03:00 13 декабря силами 98 пожарных и 30 единиц техники.