У Новосибірську горів військовий об'єкт – Центр при РНБО. Росіяни говорять інше – відео

Кадри пожежі (Фото: скрин відео)

У російському Новосибірську 12 грудня горів склад. Як повідомив 13 грудня керівник Центру дезінформації при Раді нацоборони та безпеки Андрій Коваленко, горів не просто склад, а воєнний об'єкт.

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"Він належав компанії, яка забезпечувала діяльність стратегічно важливих об'єктів та підприємств Росії, зокрема – енергетичної інфраструктури, підприємств, які виробляють вибухозахисне обладнання", – повідомив Коваленко.

МНС Росії повідомило про пожежу складу площею 3000 квадратних метрів у Новосибірську близько 19:38. Сильний вітер сприяв швидкому поширенню вогню на площу до 5000 квадратів.

Через вогонь частково обвалився дах, але інформації про постраждалих немає.

У МНС заявили, що горів склад для "реалізації пластикових виробів" компанії "Завод електротехнічної арматури" (ЗЕТА). Ліквідувати відкритий вогонь вдалося близько 03:00 13 грудня силами 98 пожежників та 30 одиниць техніки.