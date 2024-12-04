У Центрі при РНБО підтвердили удар по авіабазі під Рязанню. Атакований і порт

За словами місцевих жителів, через вибухи в Новоросійську тремтіли будинки

Порт Новоросійськ (Фото: Вікіпедія)

Керівник Центру протидії інформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко підтвердив атаку на авіабазу росіян у Рязанській області. Також атаковано порт у Новоросійську.

За словами Коваленка, авіабаза "Дягілєво" одна з ключових для стратегічної авіації Росії. Подробиці атаки не повідомляють.

У Новоросійську атакували порт, в якому окупанти базують ракетоносії. Ці кораблі беруть участь в обстрілі України, зазначив Коваленко.

За інформацією пропагандистських Telegram-каналів, вибухи в Новоросійську пролунали після опівночі 4 грудня. Було чути від двох до п'яти вибухів, у деяких районах затремтіли будинки.

Місцева влада повідомила про "роботу протиповітряної оборони" і заявила про нібито збиття дронів над морем.