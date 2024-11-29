Сили оборони уразили нафтобазу у Ростовській області Росії – Генштаб

Після влучання на об'єкті окупантів почалася пожежа

Нафтобаза (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 29 листопада Сили оборони завдали удару по нафтобазі "Атлас" в Ростовській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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В результаті ураження виникла пожежа на території об'єкта, фіксується щонайменше два осередки займання. В Генштабі зазначили, що влітку цього року вказана нафтобаза уже зазнавала атаки Сил оборони.

"Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Водночас місцевими Telegram-каналами поширюються відео, на яких видно масштабну пожежу, що охопила нафтобазу в Ростовській області.

3 серпня 2024 року безпілотники ГУР уразили склад пально-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії. Він належить комбінату "Атлас" Управління федеральної агенції державних резервів.

28 серпня цей об’єкт знову був атакований безпілотниками ГУР та Сил спеціальних операцій.