Сили оборони уразили нафтобазу в Ростовській області РФ – джерело

Нафтобаза (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 28 серпня безпілотники Сил оборони уразили нафтобазу в Ростовській області РФ. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в Силах безпеки та оборони.

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За його словами, ураження нафтобази окупантів – спільна операція Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Удар був завданий безпілотниками українського виробництва.

Під удар потрапила нафтобаза комбінату "Атлас" Управління федеральної агенції державних резервів, розташована біля міста Каменськ-Шахтинський.

Цей обʼєкт є частиною російського військово-промислового комплексу та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Як повідомляють очевидці, на цей час триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються, додав співрозмовник.

Раніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що унаслідок атаки дронів загорівся склад з пальним в Каменському районі. Відео пожежі на нафтобазі розповсюджують місцеві Telegram-канали.

3 серпня безпілотники ГУР уразили склад пально-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії. Він належить комбінату "Атлас" Управління федеральної агенції державних резервів.

Цей склад забезпечує постачання пально-мастильних матеріалів військовим частинам та підрозділам росіян, які дислокуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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