Росіяни скаржаться на атаку дронів на нафтобазу в Ростовській області – відео

Нафтобаза в Росії (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 28 серпня у Ростовській області Росії безпілотники атакували нафтобазу, унаслідок чого там почалася пожежа. Про це повідомили російські пропагандисти. Відео пожежі на нафтобазі розповсюджують місцеві Telegram-канали.

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Пропагандисти пишуть, що дрони вразили нафтобазу в Кам’янському районі Ростовської області. Після атаки спалахнули декілька цистерн на території підприємства.

Місцеві медіа повідомили, що нафтобаза належить комбінату "Атлас" Управління федеральної агенції державних резервів. Він розташований поблизу міста Кам’янськ-Шахтинський

Водночас губернатор Ростовської області Василь Голубєв писав, що близько 03:00 на території регіону нібито було збито чотири безпілотники.

3 серпня безпілотники ГУР уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії. Він належить комбінату "Атлас" Управління федеральної агенції державних резервів.

Цей склад забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів військовим частинам та підрозділам росіян, які дислокуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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