Россияне жалуются на атаку дронов на нефтебазу в Ростовской области – видео

Нефтебаза в России (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 28 августа в Ростовской области России беспилотники атаковали нефтебазу, в результате чего там начался пожар. Об этом сообщили российские пропагандисты. Видео пожара на нефтебазе распространяют местные Telegram-каналы.

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Пропагандисты пишут, что дроны поразили нефтебазу в Каменском районе Ростовской области. После атаки вспыхнули несколько цистерн на территории предприятия.

Местные медиа сообщили, что нефтебаза принадлежит комбинату "Атлас" Управления федерального агентства государственных резервов. Он расположен вблизи города Каменск-Шахтинский.

В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев писал, что около 03:00 на территории региона якобы были сбиты четыре беспилотника.

3 августа беспилотники ГУР поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области России. Он принадлежит комбинату "Атлас" Управления федерального агентства государственных резервов.

Этот склад обеспечивает поставки горюче-смазочных материалов военным частям и подразделениям россиян, которые дислоцируются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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