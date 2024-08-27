Пожар на нефтебазе в российском Пролетарске несколько утих – спутниковые фото

Пожар на нефтебазе (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Огонь на нефтебазе возле Пролетарска в Ростовской области РФ несколько утих. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, обнародованные российской службой Радио Свобода.

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На снимках, сделанных в понедельник, 26 августа, видно, что огонь на нефтебазе несколько утих, а очаги возгорания локализованы. Также на спутниковых фото можно увидеть, что два очага возгорания расположены далеко друг от друга.

Журналисты Радио Свобода предполагают, что это может свидетельствовать о том, что объект оккупантов был атакован дважды, о чем ранее писали пропагандистские ресурсы.

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

18 августа об удачном поражении комбината "Кавказ" в Ростовской области возле Пролетарска сообщал Генеральный штаб.

Впоследствии собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу дронами украинского производства, подробные результаты поражения объекта уточнялись.

в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу дронами украинского производства, подробные результаты поражения объекта уточнялись. 19 августа российская военная пропаганда написала, что на пораженной украинскими военными нефтебазе в Пролетарске произошел повторный взрыв, было объявлено о 18 раненых. А уже 23 августа МЧС России заявило, что пламя перекинулось на жилые постройки.

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