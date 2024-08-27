Пожежа на нафтобазі в російському Пролетарську дещо вщухла – супутникові фото
Пожежа на нафтобазі (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Вогонь на нафтобазі біля Пролетарська в Ростовській області РФ дещо вщух. Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднила російська служба Радіо Свобода.

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На знімках, зроблених у понеділок, 26 серпня, видно, що вогонь на нафтобазі дещо вщух, а вогнища загоряння локалізувалися. Також на супутникових фото можна побачити, що два осередки займання розташовані далеко один від одного.

Журналісти Радіо Свобода припускають, що це може свідчити про те, що об’єкт окупантів був атакований двічі, про що раніше писали пропагандистські ресурси.
Пожежа на нафтобазі в російському Пролетарську дещо вщухла – супутникові фото
Фото: Радіо Свобода
Пожежа на нафтобазі в російському Пролетарську дещо вщухла – супутникові фото
Фото: Радіо Свобода
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