Пожежа на нафтобазі в російському Пролетарську дещо вщухла – супутникові фото

Пожежа на нафтобазі (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Вогонь на нафтобазі біля Пролетарська в Ростовській області РФ дещо вщух. Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднила російська служба Радіо Свобода.

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На знімках, зроблених у понеділок, 26 серпня, видно, що вогонь на нафтобазі дещо вщух, а вогнища загоряння локалізувалися. Також на супутникових фото можна побачити, що два осередки займання розташовані далеко один від одного.

Журналісти Радіо Свобода припускають, що це може свідчити про те, що об’єкт окупантів був атакований двічі, про що раніше писали пропагандистські ресурси.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

18 серпня про вдале ураження комбінату "Кавказ" у Ростовській області поблизу Пролетарська повідомляв Генеральний штаб.

Згодом співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що ГУР уразило нафтобазу дронами українського виробництва, детальні результати щодо ураження об'єкта уточнювалися.

у воєнній розвідці повідомив, що ГУР уразило нафтобазу дронами українського виробництва, детальні результати щодо ураження об'єкта уточнювалися. 19 серпня російська воєнна пропаганда написала, що на ураженій українськими військовими нафтобазі у Пролетарську стався повторний вибух, було оголошено про 18 поранених. А вже 23 серпня МНС Росії заявило, що полум'я перекинулося на житлові споруди.

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