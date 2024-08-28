Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области – источник

Нефтебаза (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 28 августа беспилотники Сил обороны поразили нефтебазу в Ростовской области РФ. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах безопасности и обороны.

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По его словам, поражение нефтебазы оккупантов – совместная операция Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Удар был нанесен беспилотниками украинского производства.

Под удар попала нефтебаза комбината "Атлас" Управления федерального агентства государственных резервов, расположенная возле Каменска-Шахтинского.

Этот объект является частью российского военно-промышленного комплекса и непосредственно участвует в обеспечении российских оккупационных войск.

Как сообщают очевидцы, в настоящее время продолжается пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты атаки сейчас уточняются, добавил собеседник.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки дронов загорелся склад с топливом в Каменском районе. Видео пожара на нефтебазе распространяют местные Telegram-каналы.

3 августа беспилотники ГУР поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области России. Он принадлежит комбинату "Атлас" Управления федерального агентства государственных резервов.

Этот склад обеспечивает поставки горюче-смазочных материалов военным частям и подразделениям россиян, которые дислоцируются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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