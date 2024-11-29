Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области России – Генштаб

Нефтебаза (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 29 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется по меньшей мере два очага возгорания. В Генштабе отметили, что летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атакам Сил обороны.

"Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ.

В то же время в местных Telegram-каналах распространяются видео, на которых виден масштабный пожар, охвативший нефтебазу в Ростовской области.

3 августа 2024 года беспилотники ГУР поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области России. Он принадлежит комбинату "Атлас" Управления федерального агентства государственных резервов.

28 августа этот же объект снова был атакован беспилотниками ГУР и Сил специальных операций.